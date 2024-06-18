Правительство США подверглось резкой критике со стороны Илона Маска

Государственный долг США может в скором времени привести страну к краху - такое мнение высказал в своем очередном сообщении в социальной сети X, по-прежнему запрещенной на территории России, предприниматель и просто прямолинейный человек Илон Маск.
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