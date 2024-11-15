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Тест PRIMPRESS: насколько хорошо вы разбираетесь в блюдах азиатской кухни?

Тест PRIMPRESS: насколько хорошо вы разбираетесь в блюдах азиатской кухни?

Географическое положение Приморского края во многом определило гастрономические предпочтения жителей региона: в меню приморцев нередко фигурируют блюда азиатской кухни — гобаожоу и рамены, том-ям и онигири, кимчи, удон и многое другое.

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