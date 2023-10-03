Telegraph: у Великобритании закончилось вооружение для передачи Украине

Великобритания передала Украине уже все вооружение, которое могла предоставить, об этом 3 сентября пишет газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного, с которым общалась на условиях анонимности.
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