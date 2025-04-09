В народном календаре — день Матрены Настовицы, которая считается покровительницей хозяек. Поэтому и все домашние дела, и вообще любая работа сегодня идут на ура.
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В народном календаре — день Матрены Настовицы, которая считается покровительницей хозяек. Поэтому и все домашние дела, и вообще любая работа сегодня идут на ура.