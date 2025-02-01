Игры с «Патриотами»: Израиль решил наказать Россию за ее поставки Су-35 Ирану

Начавшийся исход российских военных баз из Сирии развязывает руки Тель-Авиву в поставках самых современных вооружений Киеву Сергей Ищенко Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Вот и открылась тайна двух загадочных полетов гигантских четырехмоторных американских военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, совершенных 23 и 26 января 2025 года с израильских авиабаз «Хацерим» и «Неватим» в аэропорт польского города Жешув.