Королев: под Тверью при отражении атаки БПЛА повреждено складское помещение

В ночь на 4 августа Тверская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника частичные повреждения получила стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил в "Макс" губернатор региона Виталий Королев.
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