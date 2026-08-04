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Газета.ру

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Королев: под Тверью при отражении атаки БПЛА повреждено складское помещение

Королев: под Тверью при отражении атаки БПЛА повреждено складское помещение

В ночь на 4 августа Тверская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника частичные повреждения получила стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил в "Макс" губернатор региона Виталий Королев.

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