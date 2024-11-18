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Закон и Порядок

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Оптимист Арестович

Оптимист Арестович

Вчера бывший сотрудник офиса президента Украины Алексей Арестович, которого смертельно обидели на родине, бесцеремонно отодвинув от корыта, выдал рецепт компромиссного, но вроде бы выгодного Киеву варианта капитуляции.

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