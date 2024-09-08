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Россия будет ставить в ООН вопрос о соучастии Запада в атаках на Курскую область

Россия будет ставить в ООН вопрос о соучастии Запада в атаках на Курскую область

Москва ставила и будет остро ставить в ООН вопрос о соучастии Запада в атаках на Курскую область. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос о предстоящем участии руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в мероприятиях Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

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Комментарии
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Eduard
Вся передача оружия посторонним странам незаконна,а значит преступна,а значит руководство ЕС арестовать надо!
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