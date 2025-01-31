На Украине назвали число дезертиров ВСУ

Количество самовольно оставивших части дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает 150 тысяч. Об этом заявил украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире журналистки Натальи Мосейчук, доступном на Youtube.