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На Украине назвали число дезертиров ВСУ

Количество самовольно оставивших части дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает 150 тысяч. Об этом заявил украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире журналистки Натальи Мосейчук, доступном на Youtube.

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