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20 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Барселона». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 мск.