Квартиры лишится не только семья Зеленского: В Крыму взялись за имущество врагов России и украинских олигархов

В Крыму плотно взялись за национализацию имущества врагов России и украинских олигархов. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что работа ведётся и "ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется".
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