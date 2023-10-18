Республиканская акция ´Поздравим маму вместе!´, организованной Федерацией профсоюзов Беларуси.Поздравляем с наступающим с Днем матери! От всей души и искреннего сердца желаем всем мамам крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь .
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