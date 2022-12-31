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Эмери сообщил, что Мартинес может сыграть с «Тоттенхэмом»: «Физически он готов. Нужно проверить его психологическое состояние»

Эмери сообщил, что Мартинес может сыграть с «Тоттенхэмом»: «Физически он готов. Нужно проверить его психологическое состояние»

Унаи Эмери сообщил, что Эмилиано Мартинес может сыграть в следующем матче «Астон Виллы». 1 января у «Астон Виллы» запланирован матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

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