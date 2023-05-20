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Творческие коллективы из Балашихи выступили для пациентов онкологического центра

Творческие коллективы из Балашихи выступили для пациентов онкологического центра

Артисты студии эстрадного вокала «Хрустальная капель» и хореографического коллектива «Ладушки» организовали выступление под окнами детского отделения Московского областного онкологического диспансера (МООД).

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