Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд 24 апреля огласит приговор генералу Ивану Попову

Суд 24 апреля огласит приговор генералу Ивану Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор по итогам рассмотрения уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге.

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