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RT Russia

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InfoBRICS: Россия уничтожит объекты ВПК на всей Украине в случае ударов по Крыму

InfoBRICS: Россия уничтожит объекты ВПК на всей Украине в случае ударов по Крыму

Вооружённые силы России уничтожат объекты военной промышленности на всей территории Украины, если украинская армия нанесёт удары по Крыму.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Зачем ждать????????????????????????
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18 час.
Виктор Медведев
будут, как всегда разговоры о красных линиях, и остальное бла, бла, бла..., вместо решительных действий
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17 час.
Александр Пелимский
А что сейчас мешает это сделать, Я вот думаю, а Сталин гитлеру так же грозил - вот вы если &quot;это&quot; не сделаете мы Берлин бомбить будем? Он просто бомбил берлин почти с самого начала войны!!!
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16 час.

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