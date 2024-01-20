Вооружённые силы России уничтожат объекты военной промышленности на всей территории Украины, если украинская армия нанесёт удары по Крыму.
InfoBRICS: Россия уничтожит объекты ВПК на всей Украине в случае ударов по Крыму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Зачем ждать????????????????????????
Ответить
18 час.
Виктор Медведев
будут, как всегда разговоры о красных линиях, и остальное бла, бла, бла..., вместо решительных действий
Ответить
17 час.
Александр Пелимский
А что сейчас мешает это сделать, Я вот думаю, а Сталин гитлеру так же грозил - вот вы если "это" не сделаете мы Берлин бомбить будем? Он просто бомбил берлин почти с самого начала войны!!!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии