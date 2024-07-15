15 июля по народному календарю отмечался день древнерусской богини добра Берегини. Предки почитали ее как мать всего сущего на земле и считали, что она воплощается в белоствольной березе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
15 июля по народному календарю отмечался день древнерусской богини добра Берегини. Предки почитали ее как мать всего сущего на земле и считали, что она воплощается в белоствольной березе.