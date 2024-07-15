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15 июля по народному календарю отмечался день древнерусской богини добра

15 июля по народному календарю отмечался день древнерусской богини добра Берегини. Предки почитали ее как мать всего сущего на земле и считали, что она воплощается в белоствольной березе.

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