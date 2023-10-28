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В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина

В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от огромных расходов на Украину, рассказал 26 октября военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью телеканалу ZDF.

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