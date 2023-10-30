Kalinka Ecosystem провела инвестиционный тур в Сочи

Тур для банкиров прошел на территории уникального проекта резиденций MANTERA Seaview residence. Kalinka Ecosystem и MANTERA Seaview residence 22 сентября провели инвестиционный тур для банкиров, который проходил в офисе продаж и на строительной площадке проекта.
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