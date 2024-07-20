Власти сократят срок содержания мигрантов, которые подлежат выдворению

Депутаты Госдумы перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки мигрантов внесли поправки в документ, об этом сообщает «Коммерсантъ»Срок содержания мигрантов в спецучреждениях при выдворении составит до 48 часов, увеличить срок до 90 дней может суд.