Власти сократят срок содержания мигрантов, которые подлежат выдворению

Депутаты Госдумы перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки мигрантов внесли поправки в документ, об этом сообщает «Коммерсантъ»Срок содержания мигрантов в спецучреждениях при выдворении составит до 48 часов, увеличить срок до 90 дней может суд.
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