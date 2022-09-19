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Владельцу iPhone через лазейки в iOS могут прислать оскорбительные сообщения или порнографию

Владельцу iPhone через лазейки в iOS могут прислать оскорбительные сообщения или порнографию

iOS от Apple давно известна своей плавной работой и отсутствием рекламы, но iOS также имеет некоторые уязвимости, которые позволяют злоумышленникам злоупотреблять смартфонами пользователей.

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