С ноги не врывалась: Скромное возвращение Пугачёвой в Грязь попало на видео

Журналисты запечатлели кадры возвращения беглой певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Бывшая "примадонна" на этот раз не стала светиться на камеры и с ноги врываться в страну – скромно, не показывая лица они тихо заехала в Грязь.
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