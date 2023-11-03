С ноги не врывалась: Скромное возвращение Пугачёвой в Грязь попало на видео

Журналисты запечатлели кадры возвращения беглой певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Бывшая "примадонна" на этот раз не стала светиться на камеры и с ноги врываться в страну – скромно, не показывая лица они тихо заехала в Грязь.