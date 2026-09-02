Елена Товстик ответила на многомиллионный иск Полины Дибровой

Полина Диброва подала в суд на экс-супругу своего избранника Елену Товстик за клевету. Полина требует от Елены пять миллионов рублей в качестве моральной компенсации.
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