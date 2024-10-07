Тупик или приоритет: нужны ли российской армии дозвуковые БПЛА «Охотник»?

Одной из самых интересных новостей последних нескольких дней стала первая потеря в небе над Донбассом тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник», разработанного с применением технологий стелс в качестве напарника для истребителя пятого поколения Су-57.
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