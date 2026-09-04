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Царьград

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Ученые расшифруют геном Дмитрия Донского по его мощам

Ученые расшифруют геном Дмитрия Донского по его мощам

Передовые методы помогут раскрыть новые тайны династии Рюриковичей.Ученые планируют расшифровать геном великого князя Дмитрия Донского.

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