Ученые расшифруют геном Дмитрия Донского по его мощам

Передовые методы помогут раскрыть новые тайны династии Рюриковичей.Ученые планируют расшифровать геном великого князя Дмитрия Донского.
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