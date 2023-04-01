О том, как «доставались» дефицитные товары в СССР хорошо известно

Как покупали дефицитные товары в СССР Хорошо известно, как в СССР "получались" дефицитные товары. Причем не только для бывших советских граждан, но и для тех, кто родился значительно позже, уже в условиях современного магазинного изобилия.
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