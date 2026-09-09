«Еврейский арендатор» Кушнер отжал у России недра «нашей Украины» – Прилепин

Писатель Захар Прилепин признался, что его «взбесили» результаты предпоследних переговоров России со спецпредставителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский диплом...
- «Уже этой зимой!»...
- СБ Туск умоляет евро...
Прилепин всё больше разочаровывает меня. Мутноватый он.