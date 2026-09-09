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«Еврейский арендатор» Кушнер отжал у России недра «нашей Украины» – Прилепин

«Еврейский арендатор» Кушнер отжал у России недра «нашей Украины» – Прилепин

Писатель Захар Прилепин признался, что его «взбесили» результаты предпоследних переговоров России со спецпредставителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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