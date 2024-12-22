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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Найденный мертвым разоблачитель должен был стать свидетелем против разработчиков искусственного интеллекта

Бывший инженер компании OpenAI Сучир Баладжи, информатор, который помогал обучать системы искусственного интеллекта, стоящие за ChatGPT, а позже заявил, что, по его мнению, эти методы нарушали закон об авторском праве, был найден мертвым.

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