Языковой прессинг: в Эстонии продолжают убивать образование на русском

Эстонское государство постепенно изгоняет русский язык из школ и детсадов. Согласно плану, утвержденному в 2022 году, перевод всех учебных заведений нацменьшинств (а в них учатся дети почти 30% населения) на государственный язык должен завершиться к 2029-му.