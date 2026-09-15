Симоньян рассказала о тяжелой болезни сына Баграта

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее сын Баграт тяжело заболел в период, когда ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находился в коме.
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