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Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8"

Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию вакцины "Мультикан-8"

 © fukume/Shutterstock/FOTODOM Россельхознадзор потребовал изъять и уничтожить вакцину «Мультикан-8» 20-й серии, на которую в августе массово жаловались владельцы собак по всей России.

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