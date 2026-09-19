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Царьград

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Украинский "24 канал" сообщил о серии взрывов в Одессе

Украинский "24 канал" сообщил о серии взрывов в Одессе

В Одессе на юге Украины случилась серия взрывов, что побудило местные власти объявить воздушную тревогу.

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