Больше 100 золотых побед: BTS стали одними из самых награждаемых к-поп групп нашего времени

Музыкальные шоу – это одна из частей работы к-поп групп, ради которой и строится вся их карьера. Помимо высоких позиций в глобальных чартах и набора миллионов прослушиваний, каждый южнокорейский артист понимает, что ему необходимо получать награды на разных выступлениях.