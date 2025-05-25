Царьград. "Я вас зарежу!": Мигрант с кувалдой разгромил квартиру профессора медицины. Пугающее завтра уже наступило

Оглавление: "Ворвался сосед с ваххабитской бородой" "Я вас зарежу!" Разруха в головах Коллаж Царьграда В Санкт-Петербурге агрессивный выходец из Средней Азии устроил погром в квартире известного в городе и заслуженного доктора.
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