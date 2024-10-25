Демократы призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией

TASS/AP/Andrew Harnik Высокопоставленные демократы в конгрессе США обратились к генеральному прокурору Соединенных Штатов с просьбой начать расследование в отношении зятя и экс-советника кандидата в президенты США Дональда Трампа Джареда Кушнера с целью выяснить, действовал ли он в качестве незарегистрированного иностранного агента Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.