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Демократы призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией

Демократы призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией

TASS/AP/Andrew Harnik Высокопоставленные демократы в конгрессе США обратились к генеральному прокурору Соединенных Штатов с просьбой начать расследование в отношении зятя и экс-советника кандидата в президенты США Дональда Трампа Джареда Кушнера с целью выяснить, действовал ли он в качестве незарегистрированного иностранного агента Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

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