Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём уровне игры на грунте. «Считаю, что моя игра против Руне была не так уж плоха, но он был более решителен в важные моменты и чувствовал, когда нужно действовать агрессивно, а когда обороняться.
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём уровне игры на грунте. «Считаю, что моя игра против Руне была не так уж плоха, но он был более решителен в важные моменты и чувствовал, когда нужно действовать агрессивно, а когда обороняться.
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