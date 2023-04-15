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Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте

Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём уровне игры на грунте. «Считаю, что моя игра против Руне была не так уж плоха, но он был более решителен в важные моменты и чувствовал, когда нужно действовать агрессивно, а когда обороняться.

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