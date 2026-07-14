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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 14 июля

Прогноз погоды в Крыму на 14 июля 🌦 В Симферополе +25 и небольшой дождь В Севастополе +25 и небольшой дождь В Евпатории +25 и облачно с прояснениями В Черноморском +25 и облачно с прояснениями В Джанкое +29 и небольшой дождь В Ялте +26 и небольшой дождь В Алуште +26 и небольшой дождь В Керчи +28 и облачно с прояснениями В Армянске +26 и небольшой дождь В Красноперекопске +27 и небольшой дождь В Бахчисарае +25 и дождь В Феодосии +26 и небольшой дождь В Судаке +26 и небольшой дождь тест тест.

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