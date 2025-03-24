В Киеве полицейский швырнул на асфальт мешавшую мобилизации пожилую женщину

В Киеве украинский полицейский нанес травму пожилой женщине, которая пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) прямо на улице "мобилизовать" прохожего.
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