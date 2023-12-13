В уличной галерее на Верхней Масловке открылась новая выставка

В подворотне дома 3 на Верхней Масловке открылась новая выставка – уже 25-я по счёту. На ней представлены репродукции пастельных натюрмортов, портретов и эскизов Тамары Гусевой — заслуженной художницы РСФСР, её работы есть в Третьяковской галерее и во многих других музеях.