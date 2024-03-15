Громко, точно и, главное, в цель. Так по позициям боевиков работают артиллеристы группировки войск «Центр».
На Авдеевском направлении расчет показал затаившуюся в лесопосадке «Акацию»
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Если автомат пристрелен в точку, то уничтожить беспилотник легко отделение в 10 чел. с прицелом 3. Это 300 пуль по объекту и 100% его уничтожение. Жду когда наши подвезут БК к ЗУШКАМ с управляемым взрывом патрон в 23 мм. начиненный шариками омеднеными для воздушки, это 300-500 поражающих элементов. Для уничтожения правтически всех беспилотников врага. Что то долго в носу ковыряются, а нашим бойцам это нужно срочно! РВСН.
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