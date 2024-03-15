На Авдеевском направлении расчет показал затаившуюся в лесопосадке «Акацию»

СХ

Сергей Храмов

Если автомат пристрелен в точку, то уничтожить беспилотник легко отделение в 10 чел. с прицелом 3. Это 300 пуль по объекту и 100% его уничтожение. Жду когда наши подвезут БК к ЗУШКАМ с управляемым взрывом патрон в 23 мм. начиненный шариками омеднеными для воздушки, это 300-500 поражающих элементов. Для уничтожения правтически всех беспилотников врага. Что то долго в носу ковыряются, а нашим бойцам это нужно срочно! РВСН.