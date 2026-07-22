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Царьград

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Диетолог Приморья назвала оптимальную порцию дыни для здоровья

Диетолог Приморья назвала оптимальную порцию дыни для здоровья

Ольга Ямилова, диетолог из Приморья, рекомендует взрослым порцию дыни 200-300 г в день. Дыня обогащена витаминами и минералами, полезна для иммунитета, но из-за высокого гликемического индекса может способствовать быстрому повышению уровня сахара в крови.

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