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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» и Виртца есть устная договоренность о трансфере в 2025 году. Сделка оценивается в 150 млн евро (Marca)

По данным Marca, у мадридского клуба и 21-летнего немецкого хавбека есть устная договоренность о переходе летом 2025 года.

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