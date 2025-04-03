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Хочет получить старый долг – Чехия потребовала от России 100 миллионов крон

Хочет получить старый долг – Чехия потребовала от России 100 миллионов крон

Хочет получить старый долг – Чехия потребовала от России 100 миллионов крон Евгения КомароваВласти Чехии хотят получить от России 100 млн крон (примерно 4,3 млн долларов) в качестве оплаты старого счета за аренду недвижимости.

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