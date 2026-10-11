Вадим Новинский: Верховная Рада обязана взять власть, иначе Украина исчезнет

Почему Верховная Рада бездействует, если только она может остановить катастрофу? Почему СБУ до сих пор защищает интересы одного человека? Кто из западных «друзей» диктует условия войны на украинской земле? И готов ли парламент к прямым переговорам с Москвой? Политический тупик: почему парламент обязан взять ответственность Последние геополитические манёвры — от переговоров Дональда Трампа и Владим… Читать далее: https://govorit.
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