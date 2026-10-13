В Орловской области из-за таки ВСУ обесточены несколько населённых пунктов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил подробности ночной атаки на регион. За сутки над Орловщиной сбили 31 БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Зюганов призвал м...
- Зюганов призвал м...
- Лежнев после двух...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым