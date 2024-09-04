Хирург Видок: в зоне СВО наблюдается «бесконтактная война»

В зоне специальной операции по большей части наблюдается «бесконтактная война». Бойцы ВС России получают около 80% ранений из-за атак дронов-камикадзе, сообщил РИА «Новости» военный хирург передового госпиталя «Ахмат» с позывным Видок.
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