Туктамышева назвала смелыми людьми атлетов, которые едут на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не согласна с высказыванием главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которые подвергли критике спортсменов, собравшихся ехать на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже в нейтральном статусе.