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Туктамышева назвала смелыми людьми атлетов, которые едут на Олимпиаду

Туктамышева назвала смелыми людьми атлетов, которые едут на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не согласна с высказыванием главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которые подвергли критике спортсменов, собравшихся ехать на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже в нейтральном статусе.

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