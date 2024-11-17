США активно вкладывают деньги в конфликт между Россией и Украиной не только ради военных целей, но и для увеличения прибыли от экспорта нефти и сжиженного природного газа в Европу на фоне дефицита ресурсов, вызванного антироссийскими санкциями.
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