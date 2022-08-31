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Боевая работа реактивных систем залпового огня «Град» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции

Боевая работа реактивных систем залпового огня «Град» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции

В ходе огневого поражения были уничтожены позиция средств ПВО и более 10 машин подвоза боеприпасов, в том числе и для американских 155-мм гаубиц М777.

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