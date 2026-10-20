В отличие от всех предыдущих европейских катавасий в жилетах и без, нынешние беспорядки в Европе с огромной долей вероятности означают начало большой революции, которая полностью уничтожит Старый Свет таким, каким мы его знаем Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Массовые демонстрации, аресты, поджоги и грабежи показывают, что происходящее — не некая флуктуация, а стремительный шаг в сторону новой реальности.